Pela primeira vez desde sua criação, UTI Covid de Parobé zera internações

Pela primeira vez desde junho de 2020, o Hospital São Francisco de Assis de Parobé não possui nenhum paciente internado nos leitos de terapia intensiva (UTI) de Covid-19.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, desde a última segunda-feira, até o início da manhã desta quarta-feira, não havia nenhum paciente nos leitos de UTI Covid do hospital, nem da cidade, nem de pacientes provenientes de outros municípios. Esta é a primeira vez em 2021 que o número de pacientes zera nos leitos de UTI de covid; antes disso, o local só havia alcançado em isso em junho de 2020, antes de ocorreu a primeira internação da UTI Covid.

Para o prefeito Diego Picucha, essa é uma grande vitória para o município. “Nossa batalha contra a Covid-19 segue mais forte e intensa do que nunca. Podemos celebrar essa vitória da vida, mas sabemos que não podemos esmorecer agora e temos que prosseguir com muita cautela e com todos os cuidados. Juntos, através da imunização, mantendo o uso de máscara e seguindo com as ações de prevenção, conseguiremos vencer essa doença”, ressalta Picucha.