Pelotas e Rio Grande se preparam para começar a vacinação de crianças contra Covid-19

No sul do Estado, alguns municípios já começaram a divulgar informações sobre como deverá ser realizada a vacinação contra o coronavírus em crianças de 5 a 11 anos. Em Pelotas, a Unidade Básica de Atendimento Imediato (Ubai) Navegantes é o ponto determinado pela Prefeitura para centralizar a demanda. A Unidade Básica de Saúde (UBS) situada ao lado, absorverá a demanda dos usuários. O início da imunização deve ocorrer na próxima semana.

A Ubai será utilizada exclusivamente para a aplicação deste tipo de vacina nas crianças. Já a UBS terá acrescida a equipe da Ubai, incluído o protocolo de atendimento e a classificação de risco para direcionamento do paciente. O local foi escolhido por possuir estrutura adequada para a vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a vacinação das crianças é mais demorada que a de adultos, por este motivo a estrutura tem que ser acolhedora, com espaços lúdicos. Para vacinar uma criança muitas vezes é necessário usar a técnica do convencimento. Nesta quarta-feira, tanto os profissionais da UBAI como os da UBS passarão por uma capacitação sobre acolhimento e classificação de risco no auditório da Faculdade SENAC.

Rio Grande também deve iniciar a vacinação dos pequenos no próximo dia 19, conforme anunciado pelo Governo do Estado. Conforme a secretária de Saúde da cidade, Zelionara Branco, o município aguarda a informação sobre o número de doses que receberá do Estado para poder organizar um local específico para a vacinação das crianças.

Para Zelionara a informação sobre o número de doses a serem recebidas também servirá para orientar a disponibilização de vacina em locais estratégicos, se necessário. Enquanto aguarda a chegada do imunizante, as equipes de vacinadores estão recebendo desde esta segunda-feira treinamento para atender o público infantil.