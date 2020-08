Pelotas não irá recorrer da classificação de bandeira vermelha

publicidade

Pelotas deverá voltar para a bandeira vermelha a partir desta terça-feira. Ainda na sexta, quando o Governo Estadual anunciou que a região voltaria para a classificação mais dura no Modelo de Distanciamento Controlado, a prefeita Paula Mascarenhas anunciou pelas redes sociais que não iria recorrer da decisão, pois verifica um agravamento dos casos, um aumento de internação e ocupação maior nos leitos de enfermaria e UTI. “Não nos autoriza a pedir flexibilização nas atividades econômicas. Nossa intenção é na semana que vem recuar, pedindo as pessoas que façam isolamento social e nos ajudem a superar mais rápido esta crise sanitária”, justificou.

Conforme informações do boletim da Secretaria Municipal divulgado na tarde deste domingo, foram contabilizados 41 novos casos de coronavírus, com isto a cidade chega a 1.070 infectados. Destes, 691 estão recuperados, 336 permanecem isolados e 56 estavam internados em leitos exclusivos para Covid-19 no município. Destes, 48 pessoas de Pelotas internados em hospitais da cidade positivados para o vírus e oito são moradores de outras cidades, 25 ocupam leitos de UTI e 31 estão na enfermaria. A cidade conta com 35 leitos de UTI voltados para a Covid-19 e 79 de enfermaria. Foram registradas 19 mortes por coronavírus até este domingo na cidade.

A decisão do Comitê Municipal Técnico em Saúde foi divulgada neste sábado e é válida até o próximo domingo. Mesmo com as restrições, os índices de distanciamento social estão abaixo do mínimo considerado necessário para tentar frear a propagação do novo coronavírus que é de 60%. O aumento no número de contaminados, que no sábado chegou a 1.464 e o número de mortes a 68, bem como não ter havido alteração na capacidade de atendimento hospitalar, motivaram os membros do Comitê a manter a bandeira vermelha.

A região da campanha é composta por seis municípios Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Aceguá, Candiota e Hulha Negra. Pela segunda semana seguida a região foi classificada previamente na bandeira vermelha no Modelo de Distanciamento Controlado do Governo Estadual. Aceguá, Candiota e Hulha Negra não registraram óbitos nem hospitalizações nos últimos 14 dias, por isso podem seguir as regras de bandeira laranja na próxima semana. Bagé foi a única cidade da região a recorrer da bandeira vermelha. Na decisão ela teve apoio das cidades de Lavras do Sul, Aceguá e Dom Pedrito. A principal justificativa de Bagé para que a região não entre em bandeira vermelha é a oferta de leitos. São 148 na região entre UTI e enfermaria e 8% ocupados. São 24 leitos de UTI para Covid-19, 14 em Bagé e 10 em Dom Pedrito, e quatro ocupados.

O município admite o aumento de casos, mas alega que são assintomáticos e possui o controle da linha de contágio. Na justifica, Bagé afirma que quase 90% dos casos confirmados, as pessoas já estão recuperadas. São 475 casos confirmados na região, 49 hospitalizações oito óbitos. Em suas alegações o município afirma que foram realizados em torno de 4,5 mil testes em Bagé, por isto também o aumento nos casos confirmados.