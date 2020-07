Pelotas registra 14° óbito por Covid-19

publicidade

Na manhã desta quarta-feira, a cidade de Pelotas, no Sul do Estado, teve a confirmação do 14º óbito por Covid-19. A vítima é um homem de 86 anos que faleceu na tarde da terça-feira. Ele estava internado no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas desde o dia 19 de junho e tinha insuficiência cardíaca.

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou, na terça-feira, 24 novos casos de infecção pelo coronavírus. No total, Pelotas tem 634 registros de pessoas infectadas pelo coronavírus. Do total de infectados, 404 pessoas são consideradas recuperadas, 207 permanecem em isolamento domiciliar, 10 estão internadas em hospitais. A SMS aguarda ainda o resultado de 154 análises que estão no Laboratório Central do Estado.