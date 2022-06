Personalidades ligadas a Caxias do Sul são homenageadas com plantio de árvores

publicidade

Uma ação que integra o calendário da Semana de Caxias dará perenidade ecológica a 132 personalidades ligadas à vida do município. Nesta segunda-feira, no Ecoparque, teve início o plantio de mudas de árvores que homenageará cada uma destas figuras, em quantidade que representa o 132º aniversário de Caxias do Sul. A expectativa é de que o trabalho esteja concluído na semana em que se comemora o Dia da Árvore, em 21 de setembro. A iniciativa parte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).

Ao todo, serão plantadas 30 mudas de ipê-amarelo, 30 mudas de ipê-roxo, 20 mudas de tarumã, 32 mudas de cerejeira e 20 mudas de ingá, todas espécies nativas do Brasil. Quando as plantas estiverem maduras, além do embelezamento, proporcionarão também oportunidades de educação ambiental e curricular para toda a população.

Os nomes que estarão marcados para a posteridade na forma de árvores contemplam personalidades de reconhecida contribuição para o desenvolvimento e a divulgação do município, com excelência em seus campos de atuação, nos mais diversos segmentos, principalmente ambientais, históricos e comunitários.

Inicialmente, como forma de assinalar o ano em que se realiza a ação, serão plantadas mudas com os nomes dos atuais ocupantes dos cargos de prefeito, vice-prefeita, secretário do Meio Ambiente, presidente da Câmara de Vereadores, diretora do Fórum, presidente da União das Associações de Bairro (UAB) e trio de soberanas da Festa da Uva 2020-2022.

“Procuramos também lembrar algumas pessoas que tiveram importante papel na sociedade, cada qual à sua maneira, mas que ainda poderiam ter um reconhecimento mais amplo. Por exemplo, há algumas personalidades significativas dentro da comunidade, de modo geral ou nos respectivos segmentos, que até agora não estavam homenageadas em algum patrimônio público”, revela a vice-prefeita Paula Ioris.

