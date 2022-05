Perspectiva de neve agita municípios da região Campos de Cima da Serra no RS

publicidade

A terça-feira amanheceu gelada em toda região da Serra, intercalando momentos de tempo fechado com garoa e vento. Até mesmo o sol apareceu por alguns instantes durante o dia. Mas a grande expectativa era para a possibilidade da queda de neve. O fenômeno climático tão aguardado acabou acontecendo no início da tarde na região dos Campos de Cima da Serra, nas proximidades da Pousada Encanto da Boa Vista, interior de São José dos Ausentes. O município é considerado o mais alto e frio do RS.

TEMPO | São Joaquim, no Planalto Sul Catarinense, teve chuva congelada durante a noite. Foi a primeira ocorrência de precipitação invernal do ano no Brasil. Saiba mais do frio e chance de neve em https://t.co/2muFyPZ222. 📷 Mycchel Legnaghi/São Joaquim Online pic.twitter.com/dI3LcwuOwT — MetSul.com (@metsul) May 17, 2022

A Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, Aline Maria Trindade Ramos, informou que os turistas já estão marcando presença em bom número na cidade. Em São Francisco de Paula, de acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, a lotação dos hotéis para o final de semana já está em 80%.

Em Cambará do Sul, a secretária Municipal de Cultura e Eventos, Janete Aparecida Velho, informou que com a chegada do frio mais intenso e a perspectiva de neve, o número de visitantes está aumentando, bem como a procura por hospedagem. Ela disse que algumas pousadas estão lotadas, mas ainda há vagas em alguns hotéis e demais pousadas.

Antes mesmo da chegada da neve, algumas cidades da região das Hortênsias, como Gramado e São Francisco de Paula, presenciaram nesta terça-feira a queda de chuva congelada.

No município de Bom Jesus, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura suspendeu as aulas presenciais na EJA, Educação Infantil, Ensino Fundamental devido às condições climáticas adversas. As aulas serão realizadas de forma remota.