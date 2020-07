Pesquisa sobre cesta básica aponta estabilidade no preço de produtos em Alegrete

publicidade

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete realizou uma nova pesquisa da cesta básica, que apontou estabilidade no preço dos produtos, referente ao mês de junho em comparação com maio.

No mês de maio, o maior preço da cesta básica encontrado foi de R$ 193,46 e no mês de junho, ficou em R$ 193,10. Já em maio, o menor preço encontrado foi de R$ 146,92 e agora em junho ficou em R$ 145,94.

Entre os maiores e os menores preços encontrados nos dois meses pesquisados, houve uma diferença mínima, com leve baixa para o mês de junho. Já o preço médio da cesta básica em maio ficou em R$ 172,53 e no mês de junho foi de R$ 168,76, com uma ligeira baixa.

O Procon de Alegre orienta os consumidores que pesquisem antes de realizar compras, pois podem economizar até 40% no preço de sua cesta básica, afirmou o diretor Geferson Maidana Cambraia.

Com base na pesquisa desenvolvida em 15 estabelecimentos, o setor informou ao consumidor que os preços estão oscilando em todos os 33 itens analisados.

O levantamento revelou, entre outros itens, que o arroz de 5kg, tipo 1, teve o menor valor em R$ 10,87 e o maior valor em R$ 19,32; o açúcar 5kg, menor valor R$ 9,90 e o maior valor encontrado atingindo R$ 15,99. O preço da carne também variou, sendo o menor valor anotado de R$ 15,49 e o maior ficou em R$ 21,50.

A pesquisa foi feita com o objetivo de oferecer ao consumidor acesso às informações referentes aos produtos oferecidos nos estabelecimentos e podendo dimensionar uma comparação entre preço e qualidade.