Petrobras retoma programa de estágio com vagas no RS e outros 10 Estados

A Petrobras reabriu seu programa de estágio, fechado desde 2019, e oferece 200 vagas em 11 estados, dentre eles o Rio Grande do Sul. No Estado, há oportunidades para os cursos de Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecânica e Engenharia Química no município de Canoas. As inscrições vão de 6 a 16 de junho e o processo será totalmente virtual. Mais informações podem ser conferidas aqui.

"Vamos oxigenar a Petrobras com estudantes de diversas áreas de formação de nível superior, que terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades, a partir de uma trilha de aprendizado especialmente desenvolvida para eles", afirmou, em nota, o gerente executivo de Recursos Humanos da Petrobras, Felipe Freitas.

