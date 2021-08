Pista de skate de Bento Gonçalves vai passar por manutenção

publicidade

Depois do sucesso e visibilidade obtidos na Olimpíada do Japão, municípios estão promovendo iniciativas para incentivar a prática do skate. Em Bento Gonçalves o prefeito Diogo Siqueira e o secretário de Esportes e Desenvolvimento Social (Sedes), Eduardo Veríssimo, estiveram conversando com praticantes de skate da cidade neste sábado. O objetivo do encontro foi ouvir as demandas do grupo e buscar melhorias para a pista de skate, localizada na Praça Centenário. O grupo de skatistas busca a revitalização e modernização da pista da cidade.

"Ouvimos a reivindicação do grupo nas redes sociais e buscamos reunir os representantes para escutar as demandas, verificar o que é necessário para o espaço e assim podermos como Administração Municipal solucionar", disse o secretário, Eduardo Veríssimo.

O prefeito destacou a importância da pratica esportiva. "Precisamos trabalhar o espaço como um todo, e uma forma para que a pista se torne atrativa para pratica esportiva e vocês tenham um local de convivência e moderno. Não adianta neste momento buscarmos algo gigantesco, mas podemos trabalhar com o possível para que vocês façam suas manobras", destacou. O setor de engenharia da prefeitura de Bento Gonçalves irá construir dentro das necessidades do grupo o projeto para revitalização do espaço.

Veja Também