Polícia Civil apreende 123 aves silvestres em Pelotas

A Polícia Civil de Pelotas apreendeu, nesta quarta-feira, por meio da Operação Asas da Liberdade, 123 aves silvestres e três armas de fogos. A ação também resultou na prisão em flagrante de cinco pessoas responsáveis pelo tráfico e comércio dos animais.

De acordo com a delegada responsável pela investigação do caso, Lisiane Mattarredona, o comércio das aves ocorria por grupos de WhatsApp e outras redes sociais. “O valor mínimo de cada animal é R$ 2 mil. A Ong Reprass, de Teotonia, é que fez a denúncia. A partir disto iniciamos a investigação”, relatou.

Ao todo, a operação investigou 26 pessoas durante um período de dias. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, sendo 24 em Pelotas e dois em Rio Grande. Em ambas as cidades houve prisão envolvendo porte de armas e munição. Também foram apreendidas 200 cartuchos, 17 alçapões e nove armas de fogo. Segundo a delegada, as armas eram usadas irregularmente para a caça de animais.

Ela afirmou ainda que um crime de falsificação de anilhas, que são selos públicos de autorização do Ibama para a criação de pássaro silvestre está sendo apurada.

As aves apreendidas foram para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Além dos agentes da Secretaria, a operação teve o apoio da Brigada Militar, do Cartório de Defesa Animal de Rio Grande e da ONG REPRASs. Foram envolvidos na ação em torno de 70 policiais de Pelotas, São Lourenço do Sul, Canguçu e Rio Grande.