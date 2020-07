Polícia investiga execução de três pessoas no interior de Vale Verde

publicidade

A Delegacia de Polícia de Passo do Sobrado trabalha nas investigações para obter pistas sobre os autores e as causas da morte de três homens em uma propriedade próxima da ERS 244, na localidade de Monte Alegre, no interior de Vale Verde, por volta das 6h desta segunda-feira.

Uma mulher, com uma criança no colo, não foi alvejada e sobreviveu. “Ela é mulher do dono da propriedade”, disse o delegado regional, Luciano Menezes. Conforme a Polícia Civil, ainda não é possível saber se um dos homens era um funcionário ou caseiro da propriedade, mas ele estaria no local na hora do crime. Menezes informou que a polícia trabalha com a possibilidade de tráfico de drogas como motivador do crime, por conta do tipo de execução.

O delegado informou que uma das vítimas já foi alvo de tentativa de homicídio no dia 4 de julho, em Santa Cruz do Sul. “Ele sofreu diversos disparos de pistola, foi alvejado por pelo menos quatro ou cinco tiros, conseguiu fugir, foi internado, perdeu um pedaço do pâncreas, do rim e, depois de passar pela UTI do Hospital Santa Cruz, foi transferido para o Hospital da PUC. Isso nos chama a atenção, o fato de ele estar aqui, porque a informação que tínhamos é que ele ainda estaria internado”, explicou.

Embora ainda considere cedo para apurar o que realmente aconteceu o local dos homicídios, Menezes afirmou que as evidências apontam para um crime de vingança, considerando que as vítimas foram atingidas por muitos tiros de fuzil. O delegado acredita, contudo, que a motivação dos crimes possa ter sido desavença entre facções.

O delegado disse também que um dos mortos já era alvo de investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) e possuía dois inquéritos abertos em seu nome, um deles pela prática de lavagem de dinheiro e outro por tráfico de drogas.