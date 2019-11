Policia Civil realiza protesto em Santa Maria

publicidade

Policiais Civis estão concentrados junto à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), na rua dos Andradas, no Centro de Santa Maria. A mobilização ocorre contra as medidas do governo estadual que atinge a categoria. São atendidos somente casos com gravidade.

A comissária Sandra Fuzer destacou que o pacote, se aprovado, a tendência é aumentarem os protestos em todo o Estado. Ainda segundo ela, não está descartada uma greve geral. "Não estamos reinvidicando salários, mas manifestando a nossa preocupação com pacote do governo, que ameaça nossos direitos", acrescentou.

Pacote

Oito propostas vão ser encaminhadas com regime de urgência para a Assembleia Legislativa. Apenas a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) não irá com essa exigência de tempo, em função da legislação.

O pacote representa a mais profunda reforma das carreiras do funcionalismo gaúcho e da Previdência dos servidores. O governo alega que poderá frear o crescimento automático da folha de pagamento. Segundo o Piratini, 82% dos gastos entre janeiro e agosto deste ano se deram por avanço das despesas com pessoal.