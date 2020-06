Porto Alegre e outras três cidades registram mortes por Covid-19

publicidade

As cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Mariana Pimentel e General Câmara registraram nesta segunda-feira quatro mortes relacionadas ao novo coronavírus. Com estes casos, o número de óbitos no Rio Grande do Sul aumentou para 358.

A vítima da Capital é uma mulher, de 67 anos, que estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Conceição desde o último dia 4. Ela tinha histórico de hipertensão, hipertireoidismo e diabetes. Trata-se da 54ª vítima da Covid-19 em Porto Alegre.

Em Caxias do Sul, a mulher estava internada na UTI do Hospital Geral desde o último dia 9 e morreu no último sábado. Segundo comunicado da prefeitura, ela tinha doença cardiovascular crônica, diabetes, entre outras doenças.

Um homem de 74 anos, morador de General Câmara, morreu na manhã desta segunda-feira, no Hospital Bruno Born. Ele estava internado no hospital da cidade de Laejado desde o dia 11.

Mariana Pimentel

A prefeitura de Mariana Pimentel informou em uma rede social que a cidade registrou uma morte nesta segunda-feira. O paciente estava internado no Hospital Conceição, em Porto Alegre. O Executivo municipal não revelou a idade e nem se ele tinha algum problema anterior de saúde.

A Secretaria Estadual da Saúde, em seu balanço mais recente, no domingo, já contabiliza 350 vítimas. No entanto, pelo menos sete mortes ainda estão fora das estatísticas. De acordo com o boletim, o Rio Grande do Sul registra 14.661 casos confirmados, com 12.371 recuperados (84% dos casos) e com 1.933 em acompanhamento.

Óbitos ainda não computados pela SES

- General Câmara (homem, de 74 anos)

- Porto Alegre (mulher, 67 anos)

- Caxias do Sul (mulher, de 63 anos)

- Mariana Pimental (homem, sem idade divulgada)

- Bento Gonçalves (mulher, cerca de 70 anos)

- Canguçu (homem, de 82 anos)

- Itacurubi (homem, de 66 anos)

- Gravataí (mulher, de 61 anos)