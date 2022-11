Porto Alegre sedia congresso para compartilhar experiências como Cidade Educadora

publicidade

Na esteira da retomada do projeto Cidades Educadoras, iniciou nesta terça-feira o 1º Congresso Porto Alegre Cidade Educadora: Cidade de Paz e Oportunidades, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFSCPA) e em seis rotas, nas quais os participantes poderão conhecer in loco experiências relacionadas a Educação espalhadas pela cidade. Amanhã, o evento prossegue para seu último dia, no câmpus Porto Alegre da Unisinos. A ideia do encontro, de acordo com a organização, é compartilhar ideias e reforçar o caráter educador das diferentes iniciativas na Capital.

O congresso é promovido pelo Movimento Porto Alegre Cidade Educadora, com apoio da Secretaria Municipal da Transparência e Controladoria (SMTC), além de demais pastas, órgãos e universidades. “A questão da Educação não é apenas na sala de aula, como muitos podem pensar, mas sim o letramento da população como um todo, especialmente digital. Por exemplo, criamos o aplicativo 156+POA, as pessoas baixavam, mas não sabiam como utilizá-lo. A partir disto iniciamos o debate”, afirma o titular da SMTC, que liderou este processo, Gustavo Ferenci.

Retomado, o projeto é hoje um dos seis pilares do Pacto Alegre. “O que é uma cidade educadora? É uma cidade que não tem lixo na calçada, onde as pessoas respeitam os sinais de trânsito, e onde elas entendam sua responsabilidade social. Quando você contata a Ouvidoria da Prefeitura, está ajudando a construir a cidade. Estamos comemorando aqui uma grande corrente de pensar a cidade, e para transformar o Rio Grande do Sul em um grande exemplo nesta área”, pontua Ferenci.

Porto Alegre foi uma das primeiras cidades brasileiras a integrar esta rede, fundada em 1994. Para a atual retomada, o prefeito Sebastião Melo esteve em Barcelona, na Espanha, sede da Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE), e logo depois, o Executivo enviou projeto de lei oficializando a adesão à Carta das Cidades Educadoras, aprovada no final de 2021. No evento iniciado hoje, além de atrações culturais e da experiência porto-alegrense, outras delas foram apresentadas em debates. Amanhã, o destaque é para as sessões técnicas e os relatos do 1° Congresso Popular de Educação para a Cidadania, que ocorreu em agosto na Capital.