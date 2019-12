Porto Mauá terá primeiro free shop da região Noroeste do Estado

publicidade

O primeiro free shop da região Noroeste do Rio Grande do Sul abrirá nesta segunda-feira, às 9h, na cidade de Porto Mauá. O Liberty Duty Free comercializará produtos importados com isenção de impostos, em uma loja de 300 metros quadrados.

O município, de 2,4 mil habitantes, faz divisa com a cidade argentina de Alba Posse. O free shop está localizado na entrada da cidade, ao lado da Câmara de Vereadores. Clientes poderão realizar compras todos os dias, das 9h às 12h e das 14h às 19h. O consumidor não precisa estar em viagem internacional para adquirir produtos com isenção de impostos no local.

Elio Fernando Liedtke, CEO do Grupo Liberty Duty Free, revela que a loja franca comercializará perfumes, maquiagens, bebidas, chocolates, acessórios, roupas e eletrônicos. “São produtos 100% originais, importados dos Estados Unidos e Europa, com isenção de impostos. É uma oportunidade para a população desta região, que poderá ter acesso a produtos de alta qualidade com isenção de impostos”. O free shop mais próximo de Porto Mauá está na cidade de Uruguaiana, distante 400 quilômetros. Moradores de cidades próximas conseguem fazer compras e retornar no mesmo dia.

O empresário lembra ainda que a loja gera, de imediato, 20 empregos diretos. Os colaboradores já foram efetivados e são moradores da cidade. “Um dos compromissos de um free shop é movimentar a economia local e desenvolver municípios de fronteira. Por isso, não concorre com o comércio local. Comercializa produtos que não tem nas cidades da região”.

Cada cliente pode realizar compras de até 500 dólares em um período de 30 dias. As portas serão abertas nesta segunda-feira, e a inauguração oficial está programada para a segunda quinzena de janeiro de 2020. O grupo deve ter outros quatro free shops em 2020, nas cidades de Porto Xavier, também no Noroeste do Estado, em Barracão e nas cidades paranaenses de Santo Antônio do Sudoeste e Foz do Iguaçu. O investimento é de R$ 50 milhões.