Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias em Gravataí é reaberto

publicidade

O Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP) em Gravataí, que estava fechado desde 2014, reabriu nesta segunda-feira para encaminhamento das carteiras de identidade. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Para ser atendido, é preciso realizar agendamento pelo site do IGP ou pela Central de Serviços do governo do Estado. O posto funciona na rua Antônio Donga, 53, no Centro.

Inicialmente, serão atendidas em média 18 pessoas por dia, mas a expectativa é de que este número chegue a 60. A reabertura se dá por meio de convênio com a Prefeitura de Gravataí.

Veja Também