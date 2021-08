Prédio doado pela Metroplan vai abrigar Banco de Materiais de Construção em Caxias do Sul

publicidade

A Prefeitura de Caxias do Sul e o governo do Estado assinaram a rescisão do convênio e cedência do prédio da Metroplan, localizado na RS 122, próximo à Codeca ao município. O imóvel foi construído pela Metroplan em um terreno da prefeitura, o que deu origem ao convênio. O local será utilizado para a instalação do Banco de Materiais Usados, que irá receber sobras de materiais de construção que serão destinadas a pessoas em vulnerabilidade e que precisam fazer reparos em suas moradias.

Estiveram em Caxias para a assinatura da rescisão com o prefeito Adiló Didomenico o secretário Estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato, superintendente da Metroplan, José Sperotto, e o chefe de Governança da Metroplan na Serra, Ozório Rocha.

O município teve o convênio com a Metroplan acerca desse imóvel durante 20 anos. Porém, nos últimos 12 anos, o imóvel ficou desocupado e se deteriorou muito. O município irá recuperar a estrutura gradualmente para que o Banco de Materiais possa ser instalado. O objetivo é que também seja estruturado um espaço para treinamentos na área da construção civil, além de uma usina de biodiesel.