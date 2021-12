Prédio que abriga museus será revitalizado em Passo Fundo

publicidade

A secretária de Cultura de Passo Fundo, Miriê Tedesco, informou que o Museu Histórico Regional e o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider receberá melhorias, com intervenções que irão contemplar as áreas interna e externa. As obras serão realizadas no próximo ano, através de um projeto de revitalização dos espaços e equipamentos públicos. Miriê disse que a revitalização tem por objetivo melhorar a estrutura e conectar as pessoas aos museus. “A pandemia fechou o nosso museu, mas não impediu que estivéssemos atentos ao futuro desse equipamento tão precioso, que guarda parte importante da história de nossa cidade”, observa.

A titular da pasta afirma que a meta é fazer do museu um lugar que atraia as pessoas, que seja visitado por quem passa pela cidade. “Para isso, se faz necessário reformar e, depois, vitalizar, sendo que é nesta perspectiva que estamos trabalhando nesse propósito”, disse. Segundo o prefeito, Pedro Almeida, o investimento do município busca assegurar a manutenção do prédio que abriga os museus. “Esse é um patrimônio histórico, que guarda memórias individuais, coletivas e urbanas. Ao realizar a revitalização, a prefeitura cuida da história e da cultura da cidade”, observa.

O projeto de revitalização está sendo finalizado pela Secretaria de Planejamento, informa o secretário Giezi Schneider. “As equipes da secretaria realizaram um levantamento das necessidades de qualificação do prédio e estão trabalhando nos projetos e podemos adiantar que as prioridades são a troca do telhado e do piso, assim como nova pintura, especialmente, na parte interna”, adiantou.

