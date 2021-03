Prédios públicos podem ter energia fotovoltaica em Parobé

publicidade

Com o objetivo de incentivar o uso de energias renováveis no município, a Câmara de Vereadores de Parobé aprovou Projeto de Lei que determina a instalação de um sistema de captação de água da chuva e instalação de energia solar em prédios públicos a serem edificados ou reformados. A proposta é de autoria do vereador Gilberto Gomes, que afirma que a utilização de fontes de energia autossustentáveis, precisa ser uma preocupação do poder público.

“Pensar em meio ambiente é pensar no futuro. Além disso, este sistema pode causar um impacto econômico considerável, quando se reduz os gastos com energia nos prédios públicos do município. Valores que podem retornar à comunidade”, explica o vereador.

Segundo a justificativa da proposta, o principal foco é a instalação na rede escolar do município a partir de um estudo que avalie cada um dos espaços e suas particularidades. “Não se pode comparar um educandário que recebe 300 alunos com uma creche de 120 crianças. Por isso, deixamos em aberto esta questão para que o Executivo analise o que fica melhor conforme a demanda”, destaca. Prédios como o do Hospital São Francisco de Assis, na cidade, já utilizam a energia fotovoltaica. O investimento foi feito pela empresa Rio Grande Energia (RGE) em 2019, e teve o custo de aproximadamente R$ 184 mil. O projeto aguarda sanção da prefeitura.