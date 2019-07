Praça do Imigrante ganha novidades em Novo Hamburgo

publicidade

A Praça do Imigrante de Novo Hamburgo, na região Metropolitana, já conta com dois totens para o carregamento de celulares, alimentados por energia solar. Instalados próximo ao chafariz, que foi reativado a algumas semanas, toda a energia para o funcionamento dos itens é gerada por placas solares acopladas na parte superior dos totens, que ainda contam com um banco de madeira. Cada equipamento tem capacidade para carregar oito telefones.

A novidade faz parte das obras de revitalização do centro da cidade, executadas através do financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As melhorias tem agradado a população. "O espaço ficou lindo, moderno e muito atrativo", disse a moradora Iara Schropfer, que levou a neta para conhecer a praça. O espaço também já recebeu novos bancos, lixeiras, iluminação e piso tátil.

Além desta novidade, quem passa pela avenida Pedro Adams Filho, observa a obra de uma elevada em pedra rosa, para a travessia entre a praça e o Calçadão Osvaldo Cruz. O trajeto, de cerca de trinta metros de comprimento, vai preservar a característica histórica do local, já que a pedra rosa revestia o trecho da avenida antes do asfalto, além de garantir a acessibilidade para cadeirantes. Para a construção da elevada, o trânsito está com bloqueio parcial.