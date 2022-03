Praça em Uruguaiana deixa de ser terceirizada e passa por revitalização

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana reassumiu a manutenção da Praça Barão do Rio Branco e está revitalizando o local. O trabalho de recuperação do espaço está sendo realizado pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural (SEMIUR). Já foram desenvolvidos diversos serviços. As equipes realizaram a limpeza geral do local, o conserto de bancos da praça, a pintura de meios-fios, a poda das árvores em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, a recuperação de setores danificados das calçadas da área e o madeiramento da ponte da praça.

Neste final de semana, o espaço referência da cidade passou a contar com toda iluminação revitalizada com lâmpadas de LED. Além disso, a SEMIUR, em parceria com a Universidade Federal do Pampa (Unipampa), visa recolocar peixes no lago da praça, restabelecendo o atrativo no local. “Nós também estamos em tratativas, junto a outras secretarias, planejando a revitalização dos banheiros públicos localizados na alameda da rua Bento Martins”, destacou o secretário da SEMIUR, Joalcei Gonçalves.

A Praça do Barão recebe a visitação de centenas de pessoas, semanalmente, sendo um grande número de crianças e, aos domingos, sedia a Feira da Comunidade.

