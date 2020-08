Praças e parques de Caxias do Sul ficam lotados neste domingo

publicidade

A Fiscalização da Secretaria do Urbanismo (SMU) de Caxias do Sul com apoio da Guarda Municipal, realizou a Operação Dispersão neste domingo. A operação tem o objetivo de conter as aglomerações em praças e parques que estão fechados aos nos finais de semana.

A fiscalização dispersou mais de 2,5 mil pessoas, destas cerca de 800 pessoas estavam no Jardim Botânico, que está com os portões fechados justamente para que o público não tenha acesso. Outros pontos de aglomeração foram o Parque da Lagoa do Rizzo, cerca de 500 pessoas, as praças do bairros Jardim América e do Vinhedos e a lagoa do Jardim Embaixador. Também foram dispersadas pessoas em quatro postos de gasolina nos bairros Villagio Iguatemi, Cruzeiro, São Leopoldo e na Perimetral Norte.

O secretário João Uez diz que entende a vontade das famílias em dar uma arejada, mas a prefeitura está fazendo a sua parte em avisar sobre as recomendações de que, se possível, as pessoas ainda devem se cuidar. "O tempo bom e quente é um convite ao ar livre, mas o contato com outras pessoas é o problema, mesmo com máscara. Estamos fazendo a nossa parte em alertar a comunidade de que devem evitar os locais públicos e se reunirem devido ao contágio do coronavírus", informa o titular da SMU.

Embora o município esteja na bandeira laranja do Modelo de Distanciamento do Governo do Estado, está em vigor o decreto municipal, que dispõe sobre o fechamento destas áreas de lazer no final de semana, do uso obrigatório de máscaras, proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas e da limitação da entrada de famílias em estabelecimentos comerciais.