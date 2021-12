Prato Solidário completa oito anos em Caxias do Sul

publicidade

O Programa Prato Solidário, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) de Caxias do Sul, celebra nesta quarta-feira oito anos de criação. Para marcar a data, haverá um ato simbólico no Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente Murialdo, na rua Hildo Francisco Ferreira, 1.500, bairro Santa Fé, a partir das 15h30. Representantes das empresas participantes e convidados visitarão a entidade, onde vão receber uma homenagem das crianças atendidas. Ao longo desta semana, outras empresas também farão visitas semelhantes às instituições beneficiadas.

O programa foi criado em 2013 com o objetivo de recolher o excedente de alimentos produzidos em cozinhas industriais e doar às entidades cadastradas no Banco de Alimentos, gerando benefícios na nutrição e na qualidade de vida de pessoas em vulnerabilidade social. Mantido em parceria pela prefeitura, Fundação Caxias e empresas locais, foi o terceiro banco assistencial lançado no município – depois do Banco de Alimentos e do Banco do Vestuário.

O empresário Euclides Sirena, também um dos fundadores do Banco de Alimentos, participou da criação do projeto. “Eu tinha vontade de fazer alguma coisa pela população em situação de rua. Começamos com ajuda de voluntários a servir as refeições na rua Os Dezoito do Forte, perto da Praça da Bandeira. Depois, as refeições passaram ao antigo Restaurante Popular, ao lado do Postão. Chegamos a oferecer 2 mil refeições por dia só no Prato Solidário”, recorda.

Um aspecto fundamental, segundo Sirena, foi a aprovação da Lei Municipal 8.158, de 8 de dezembro de 2016, que regulamentou a doação de alimentos pelas empresas. “Foi um passo muito importante porque deu a segurança que as empresas parceiras precisavam para seguir participando do projeto e auxiliando na questão da segurança alimentar”, afirma. O programa é aberto às empresas que desejarem participar. O telefone de contato é (54) 3211-5943.

