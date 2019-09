Prefeito de Bagé é afastado do cargo pelo Ministério Público

publicidade

O prefeito de Bagé, Divaldo Vieira Lara, foi afastado do cargo, pelo prazo mínimo de 180 dias. A medida cautelar foi cumprida pelo Ministério Público (MP), nesta quarta-feira. O MP ofereceu duas denúncias que envolvem crimes licitatórios, de responsabilidade, desvio de verbas públicas e organização criminosa. A decisão também mantém o afastamento do ex-secretários municipais de Finanças, José Otávio Ferrer Gonçalves, e do Meio Ambiente, Aroldo Quintana Garcia.

Além do prefeito de Bagé, também foram denunciados a ex-diretora-geral da Câmara de Vereadores de Bagé, Carla Almeida Caetano Gonçalves. Os empresários Ronaldo Burns Costa e Silva, Rogério dos Anjos Meirelles, Cassius Fagundes Reginatto e Paula Lopes Groeger.

Além deles, o ex-diretor do Departamento de Águas e Esgotos de Bagé, Volmir Oliveira Silveira, e o ex-secretário da Fazenda, Aurelino Brites Rocha. Também foi denunciado o servidor público municipal Giovani Soares de Morales, o funcionário público Glademir Silva Leal e o atual secretário Municipal do Meio Ambiente, Nael Abd Ali.