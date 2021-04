Prefeito de Itapuca é encontrado com tiro no peito dentro de seu gabinete

publicidade

O Prefeito de Itapuca, Marcos José Scorsatto, foi encontrado na tarde desta sexta-feira, em seu gabinete na prefeitura com um tiro no peito, que perferou um dos pulmões. De acordo com a delegada Alice Jantsch Fernandes, titular da DP de Arvorezinha, que investiga o caso, os agentes ainda estão investigando o caso, mas até o presente, salientou Alice, as imagens das câmeras de monitoramento do local, mostram o prefeito sozinho em seu gabinete quando ocorreu o disparo. Testmeunhas tambem afirmaram que nao havina ninguém na peça.

O disparo foi ouvido por pelo irmao do prefeito, Flávio, que arrombou a porta e o encontrou. Em seguida, Flávio, com o auxílio dos demais funcionários, levou o irmão para o hospital de Arvorezinha. Posteriomente, Scorssatto foi transferido para o Hospital São vicente de Paulo, em Passo Fundo. Ainda não há como precisar se o disparo foi acidental ou proposital. Segundo boletim médico, o estado de saúde do prefeito é considerado estável.

Scorssatto, de 46 anos, está em seu terceiro mandato na Prefeitura de Itapuca, cidade próxima de Anta gorda, com cerca de 2 mil habitantes. O prefeito é presidente do Consórcio Intermuncipal de Saúde do Vale do Taquari e da Associação Gaucha dos Municípios.

