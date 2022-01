Prefeito de Montenegro testa positivo para Covid-19

publicidade

Embora vacinado, o prefeito de Montenegro, Gustavo Zanatta, testou positivo para Covid-19 na última terça-feira (11). Ele fez o teste depois de buscar atendimento médico no Hospital Montenegro. Zanatta começou a apresentar sintomas como dores no corpo e febre na segunda-feira (10).

Apesar de estar fisicamente bem, o prefeito vai atender as recomendações médicas e ficará em casa, em isolamento, por uma semana. Por isso, o cargo foi transferido para o vice, Cristiano Braatz, que responderá interinamente pela gestão do Município. Todas as pessoas que estiveram com Zanatta nos últimos dias estão sendo avisadas a procurar atendimento médico se apresentarem algum sintoma da Covid-19.