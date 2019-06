Prefeito de Santa Cruz do Sul vai se desfiliar do PP

publicidade

O prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst, confirmou nesta terça-feira que irá se desfiliar do PP, partido ao qual é vinculado há décadas. O anúncio foi por meio de nota divulgada no fim da tarde pelo Palacinho e ocorre após um ciclo marcado por atritos entre Telmo e alas tradicionais da legenda.

A saída era esperada na comunidade política local, principalmente após o prefeito solicitar, há duas semanas, que seu nome fosse retirado do diretório municipal da sigla. A nova composição foi eleita no dia 18 de maio e Telmo não compareceu à convenção, mas foi incluído na chapa única porque, tradicionalmente, quem possui mandato é considerado membro nato. No documento, porém, ele alegou que não foi consultado e que havia informado previamente que não pretendia fazer parte do diretório.

A situação se agravou após a Justiça aceitar a ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público contra Telmo por conta da suposta expulsão da vice-prefeita Helena Hermany (PP) de seu gabinete no dia 20 de março. O episódio abalou a política local e selou o rompimento de Telmo com a sigla.

Em nota, o presidente do PP em Santa Cruz do Sul, Henrique Hermany, disse que foi uma decisão pessoal de Telmo. "Trata-se de uma decisão pessoal de um filiado, que recebemos sem surpresa, até mesmo porque não é a primeira vez que ele sai do partido. O Progressistas de Santa Cruz do Sul segue firme, unido e terá candidato forte para vencer mais uma vez as eleições municipais."