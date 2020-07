Prefeito de Viamão morre por Covid-19

publicidade

O prefeito em exercício de Viamão, Valdir Jorge Elias (MDB), o Russinho, de 66 anos, morreu nesta quarta após complicações decorrentes da Covid-19. Ele estava internado no Hospital de Viamão desde o dia 15 de julho, depois de testar positivo para a doença. O político teve parada cardíaca durante a madrugada e, diante da gravidade do quadro, precisou ser entubado por volta das 5h da madrugada. Entretanto, não resistiu.

Russinho – que assumiu em 12 de fevereiro, após o titular do cargo, André Nunes Pacheco (sem partido), ser afastado por suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes – foi a 45ª vítima fatal do coronavírus na cidade. O último boletim divulgado pela prefeitura, através de dados fornecidos pelo governo do Estado, registrava 481 casos confirmados de Covid-19 e 93 recuperados.

Na pagina do Facebook do prefeito, familiares se manifestaram com muito pesar e tristeza. "Agradecemos imensamente as orações e pelo grande homem que foi, temos a certeza de que estará descansando ao lado de Deus. Sentiremos saudades, do pai, marido, avô e amigo de todos. Não há palavras para descrever o quão importante foi na vida de todos nós. A cidade perde um grande político e a nossa família perde um Grande exemplo de homem."

Em nota, a prefeitura lamentou o falecimento do prefeito e decretou luto oficial de três dias.

O presidente do MDB-RS, Alceu Moreira, lembrou em nota oficial momentos marcantes em que estiveram juntos. "Lamento profundamente a perda do amigo Russinho. Companheiro de longa data, de longas caminhadas que fizemos juntos, um operário partidário, exemplo de militante. Fará muita falta, vai deixar um grande vazio para família, amigos e comunidade de Viamão", afirmou.

Trajetória

Valdir Jorge Elias nasceu em Porto Alegre, em 1954. Com 12 anos, ele se mudou com a família para Viamão onde construiu sua carreira política. Ele era casado, pai de seis filhos e tem quatro netos.

Em Viamão, Russinho conquistou três mandatos como vereador: 1988, 2008 e 2012. Em 2010, ele foi presidente do Legislativo viamonense. Nos anos de 2013, 2014 e 2015 foi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.