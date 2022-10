Prefeito em exercício de Canoas exalta melhorias na saúde e mobilidade urbana

publicidade

O prefeito em exercício de Canoas, na região Metropolitana, Nedy de Vargas Marques, visitou nesta quarta-feira o Correio do Povo e a Rádio Guaíba, onde comentou a respeito das realizações de seu governo, em substituição ao titular Jairo Jorge. “Canoas é uma cidade de quase 400 mil habitantes, está em constante evolução. Então, evidentemente, precisa de muitas atividades do poder público”, afirma. A Saúde, especialmente, segundo ele, é uma área em que há atenção especializada por parte da Administração.

Marques reconhece que os três hospitais da cidade, o Universitário, o de Pronto Socorro (HPS) e o Nossa Senhora das Graças, tiveram problemas de gestão, mas que há avanços evidentes neste momento. “O governo anterior fechou três UPAs, e nós reabrimos duas. Nas gestões da saúde, quando é necessária uma contratação de empresa, aquela que oferece o menor preço e apresentou todas as certidões é contratada. Só que às vezes acontecem desvios de conduta. Em tese, ela está fazendo um bom serviço, mas estes desvia fazem com que haja necessidade do rompimento. E ele é muito difícil", comenta o prefeito.

O apoio de órgãos como o Ministério Público gaúcho (MPRS) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES), de acordo com ele, foram fundamentais para que as intervenções trouxessem resultado, em que pese algumas das determinações da Justiça sigam em vigor. É o caso, por exemplo, do HPS, cuja nova gestora assumiu há uma semana depois que “o município de Canoas se sentiu seguro para firmar um novo contrato emergencial com uma empresa de renome”, disse Marques, a partir da anuência do MPRS, SES e associações da classe médica.

“Temos certeza que, pela estrutura apresentada, desenho técnico e profissional, o HPS terá um bom serviço, até que possamos dentro de seus meses realizar novo processo licitatório”, afirmou. No âmbito na mobilidade urbana, o prefeito em exercício trouxe o destaque da Perimetral Oeste, avenida de 8,2 quilômetros que corta a cidade desde o bairro Mathias Velho até o Rio Branco, permitindo uma via alternativa à BR 116 e à avenida Guilherme Schell de deslocamento a Porto Alegre. Construída em uma área de um antigo lixão a céu aberto, a Perimetral está 55% concluída em seu trecho 7.

Outro dos projetos destacados foi o Asfaltaço, programa que visa ampliar os serviços de pavimentação. “Deliberamos, eu e o prefeito Jairo, em acabar com a situação dos canoenses, especialmente os que moram nos bairros humildes, que durante o verão enfrentam a poeira, e durante o inverno o barro”, pontuou Marques. Conforme ele, a intenção é concluir o projeto integralmente até 2024, asfaltando todas as vias da cidade. “Faz um ano e oito meses que estamos na gestão do município e já conseguimos asfaltar 70 ruas. Temos laboratório e usina de asfalto próprias, e não vai faltar nenhuma rua a ser asfaltada até o fim de nosso mandato”, diz.