Prefeitos da Fronteira Oeste discordam da classificação de bandeira vermelha para a região

Os prefeitos da Associação dos Municípios da Fronteira-Oeste do RS (Amfro), por meio de videoconferências, definiram que não concordam com a mudança de bandeira de laranja para vermelha no Distanciamento Controlado do governo estadual. A medida afeta a região e cada uma das 11 cidades que integram a entidade. Por unanimidade, os municípios se posicionaram contrários à definição do Estado.

Segundo o prefeito de Barra do Quaraí, Iad Choli, todos firmaram documento para ser enviado ao governador Eduardo Leite e reuniões serão realizadas com o governo estadual. "Nossa posição é de respeito ao trabalho realizado pelo Estado, mas não concordamos com a troca, que deixou claro não ter havido aumento no número de internações em nossas comunidades," salienta.

Já o prefeito de Sant'Ana do Livramento, Solimar Ico Charopen, decidiu acatar a decisão do governo do Estado para evitar problemas legais, como possível apontamento entre outras sanções. Mas Charopen seguirá com os demais prefeitos da região, em tratativas com o governador Eduardo Leite para o retorno à bandeira laranja.

O prefeito de Itaqui, Jarbas Martini, disse que não está vendo quadro de agravamento para justificar o rebaixamento de bandeira em Itaqui. “Essa bandeira vermelha é um pênalti que nós não cometemos. A penalização é incabível com o quadro das cidades da Fronteira-Oeste. Itaqui se preparou e fez tudo o que determina o protocolo. Vamos cumprir a determinação, mas por enquanto estamos questionando essa troca de bandeira que para nós é injusta,” declarou.

Cesta básica

Já a partir desta segunda-feira, teve início em Barra do Quaraí, na sede da Secretaria de Assistência Social, a entrega de cestas básicas aos beneficiários do Programa Mensal e afetados pela Covid-19. A ação segue o protocolo onde pessoas com a inicial de letra A ao C recebem as doações hoje; dia 16 é a vez das iniciais de D ao F; na sequência, dia 17, da letra G ao J; dia 18 da letra K ao M; e por último, na sexta-feira, da letra N ao Z. Nas cestas estão incluídos sabão artesanal em barra e máscaras.

"Minha maior preocupação no momento de pandemia é mesmo com a saúde coletiva e iremos seguir reforçando os cuidados necessários com a ajuda de todos voltada à prevenção," conclui Iad.