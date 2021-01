Prefeitos da região de Uruguaiana discutem medidas de combate à Covid-19

publicidade

Os prefeitos das cidades integrantes da região de Uruguaiana do Sistema de Distanciamento Controlado se reúnem em Uruguaiana para debater medidas de combate à Covid-19. O encontro acontece nesta sexta-feira.

A reunião com o prefeito Ronnie Mello tratará de questões relativas à saúde, pautas regionais, desenvolvimento e sistema de vacinação contra a Covid-19. O encontro acontece no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, a partir das 9h.

Uruguaiana sedia e organiza o debate atendendo a todos os protocolos sanitários de segurança relacionados à pandemia. Estarão presentes Márcio do Amaral (Alegrete); Rossano Gonçalves (São Gabriel); Eduardo Bonotto (São Borja); Leonardo Betin (Itaqui); Vilmar Oliveira (Rosário do Sul); Jeferson Pires (Quaraí); Ana Tarouco (Santana do Livramento); Gelso Soares (Itacurubi); Olmiro Ricardo (Santa Margarida do Sul); Adriane Schramm (Maçambará); Jorge Medeiros (Manoel Viana) e Maher Jaber (Barra do Quaraí).