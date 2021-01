Prefeitos de São Leopoldo e Novo Hamburgo são empossados com cerimônias distintas

publicidade

A posse do prefeito Ary Vanazzi para o seu segundo mandato na cidade de São Leopoldo, junto com o vice Ary Moura, e os 13 vereadores eleitos, ocorreu através de uma cerimônia totalmente on-line. Com transmissão pelo Youtube da Câmara Municipal, a solenidade ocorreu de forma remota como medida de prevenção à Covid-19. Em seu discurso, Vanazzi iniciou agradecendo aos seus adversários que disputaram as eleições.

"Isso fortalece a democracia. Traz novas ideias e debates ao município. Seremos o prefeito e o vice de todos, inclusive dos que não votaram em nós, focando em Saúde, principalmente, que é o que mais precisamos no momento", afirmou.

Em Novo Hamburgo, a solenidade que marcou a continuidade da prefeita Fátima Daudt no cargo, foi realizada na Câmara de Vereadores, respeitando as medidas de distanciamento social e sem a presença de público. Após o ato, que foi transmitido ao vivo, a prefeita e seu novo vice, Márcio Lüders, realizaram coletiva de imprensa no Centro Administrativo Leopoldo Petry.

Além da posse da prefeita e seu vice, os 14 vereadores eleitos foram empossados. Em seu discurso, Fátima agradeceu a parceria de Antônio Fagan, seu vice na gestão anterior. “Foi parceiro nestes quatro anos. Esteve ali um médico conceituado em nossa cidade, sempre presente quando preciso. Vamos continuar com seu trabalho, ainda mais neste momento de pandemia," disse.

A prefeita reeleita destacou ainda toda sua equipe dos últimos quatro anos, e afirmou que a comunidade pode esperar mais quatro anos de muito trabalho. “Vamos colocar em prática este programa de governo que foi vencedor nas urnas e que foi redimensionado a partir dos quatro anos anteriores, com mais emprego, mais saúde, mais segurança, mais educação. Nosso trabalho será focado em uma cidade de futuro”.

