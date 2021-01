Prefeitura alerta para e-mails falsos de cadastros para vacinação contra Covid-19 em Caxias do Sul

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), de Caxias do Sul informa que não estão sendo realizados quaisquer cadastros via e-mail para confirmação de dados para vacinação contra a Covid-19. E-mails com um remetente que sugere ser do Ministério da Saúde estão circulando, mas a secretaria destaca que esse procedimento não está sendo realizado e que as mensagens, além de falsas, podem conter vírus.

A Secretaria da Saúde reforça que a comunidade deve buscar informações em canais oficiais, como o site da prefeitura de Caxias do Sul (caxias.rs.gov.br), as redes sociais da Secretaria Municipal da Saúde (instagram.com/saudecaxiasdosul e facebook.com/SaudeCaxiasDoSul) e nos canais oficiais do Ministério da Saúde e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Nesta primeira fase, Caxias do Sul recebeu 6 mil doses, que são destinadas a profissionais de saúde e pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), conforme orientação do Ministério da Saúde.

Veja Também