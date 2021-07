Prefeitura antecipa segunda dose para professores em São Leopoldo

publicidade

A Prefeitura de São Leopoldo anunciou, através de live na tarde desta quinta-feira, que vai antecipar a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em professores e demais trabalhadores da rede municipal de Educação. A medida visa um retorno presencial mais seguro para crianças, professores e funcionários das escolas. A vacinação iniciará nesta sexta-feira, em dois locais no campus da Unisinos, a pé no salão da Biblioteca, e em drive-thru no paradão em frente ao campus, na avenida Unisinos, no bairro Cristo Rei.

A segunda dose começa pelos profissionais de educação que atuam na Educação Infantil no município, e que tomaram a primeira dose da vacina Astrazeneca/Fiocruz no dia 15 de maio. “Isso dará um intervalo de 10 semanas da primeira dose, e busca garantir um retorno mais seguro das aulas presenciais. São Leopoldo é um dos únicos municípios do estado que a rede municipal ainda não retornou presencialmente, o que ocorrerá a partir do próximo dia 2 de agosto para as equipes e dia 3 de agosto para os alunos”, explicou o secretário de saúde Marcel Frison. Nesta sexta, serão vacinados todos os profissionais que atuam nas unidades escolares, incluindo estagiários e demais trabalhadores das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), escolas privadas e conveniadas.

Nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) com turma de Educação Infantil serão vacinados os professores que atuam nas turmas de educação infantil, equipes diretivas, secretários escolares, profissionais de limpeza, profissionais da aliemntação escolar, profissionais da portaria e estagiários das turmas de educação infantil.

Nas escolas privadas de Educação Básica serão vacinados todos os professores e estagiários que atuam na etapa da educação infantil da unidade escolar, conforme o Plano de Contingência aprovado pelo COE municipal. O calendário das demais etapas seguirá nas sextas-feiras vacinando de acordo com os grupos de trabalhadores em educação, tanto da rede pública, quanto privada e conveniada de acordo com os níveis de ensino.

