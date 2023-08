Prefeitura apresenta nesta quarta-feira modelo de demolição do Esqueletão

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre já definiu o modelo que será adotado para a demolição do edifício conhecido como Esqueletão. O anúncio será feito nesta quarta-feira (2), às 14h30, em coletiva de imprensa no Paço Municipal.

Localizado na esquina da rua Marechal Floriano Peixoto com a avenida Otávio Rocha, no Centro Histórico da Capital, o prédio Galeria XV de Novembro, o Esqueletão, teve a demolição autorizada pelo Judiciário gaúcho em abril. A edificação tem mais de 70 anos. No fim de julho, a prefeitura recebeu o relatório da empresa responsável pelo estudo para a demolição do edifício.

De acordo com o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, a implosão total da edificação está descartada. O relatório de 500 páginas apresenta dados como prazo de demolição e custos, além de indicação do melhor modelo de trabalho e os impactos na vizinhança.

