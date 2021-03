Prefeitura de Alegrete alerta sobre notícia antiga que está circulando nas redes sociais

publicidade

A Prefeitura de Alegrete reiterou nesta quinta-feira que não haverá lockdown no próximo final de semana. Esclareceu também que seguem vigentes as normas da bandeira preta do distanciamento controlado do governo do Estado. A publicação de uma notícia que circula por redes sociais e grupos de WhatsApp, falando sobre lockdown, trata-se de informação de julho de 2020. Orienta-se que a população atente às datas das notícias, sempre confira os dados e busque informações nos canais oficiais antes de divulgá-las.

O município recebe na tarde desta quinat-feira mais 1.140 doses, conforme orientações da Secretaria Estadual da Saúde, destinadas para a segunda dose de idosos e profissionais da saúde que já receberam a CoronaVac, que deve ser aplicada em até 28 dias após a primeira dose. A vacinação ocorre nas UBSs Unidades Básicas de Saúde com salas de vacinas e na UBS Bento Gonçalves (antigo PAM) a partir das 8h30. Para se vacinar é preciso levar o documento de identidade, CPF e cartão de vacina. Acamados devem agendar a vacinação na UBS de referência.

A secretária municipal de Saúde, Haracelli Fontoura, afirmou que “nessa etapa não serão vacinados novos grupos, pois é preciso realizar a aplicação da segunda dose. Dessa forma, os grupos que receberem a segunda dose logo já estarão imunizados, porém ainda precisamos seguir com os protocolos de distanciamento e usando máscaras até que a maioria da população tenha acesso a vacina”, conclui.

