Prefeitura de Alegrete encerra festa clandestina com ao menos 200 pessoas

A Fiscalização Integrada da Prefeitura de Alegrete encerrou, na madrugada deste domingo, uma festa clandestina com ao menos 200 pessoas. O flagrante ocorreu após denúncia de moradores. O evento ocorria no interior da cidade.O promotor do evento foi autuado e a Brigada Militar elaborou um Termo Circunstanciado.

A ação contou com o apoio da Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. O secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, que coordena a Fiscalização Integrada, destacou que as ações são medidas que visam o cumprimento das normas vigentes de prevenção à Covid-19, com objetivo de preservar a saúde e a vida de todos.