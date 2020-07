Prefeitura de Bagé apresenta novo decreto para frear contágio por Covid-19

publicidade

Em função do crescente casos de coronavírus em Bagé e também da determinação do governo do Estado que passou a região para a bandeira laranja a partir desta terça-feira, a Prefeitura apresentou um novo decreto que começou a valer já nesta segunda-feira. Entre as medidas do decreto está o restabelecimento do toque de recolher que passa a valer inclusive pra veículos entre 22h e 6h, sob pena de abordagem, multa e condução a residência a pessoa que for flagrado em via pública neste horário.

Não serão autuados aqueles que comprovarem estar em deslocamento de casa para trabalho ou vice-versa, em busca de atendimento médico ou realizando serviço de tele entrega. Restaurantes, lanchonetes, pizzarias e afins devem encerrar suas atividades às 22h, bem como não realizar shows sob pena de multa e interdição, se reiterada a conduta. Está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos, assim como a realização de festas até mesmo particulares ou outro evento que possa gerar aglomeração.

O Coordenador da Vigilância em Saúde do município, Geraldo Gomes conta que na noite do último sábado, no centro da cidade, em via pública quando realizavam a fiscalização ovos foram jogados de um prédio. “Estávamos fiscalizando casos de aglomeração, consumo de bebidas alcoólicas em local público e o não uso de máscaras quando fomos surpreendidos com esta reação. Inclusive a Brigada Militar estava junto. Já foram solicitadas imagens de videomonitoramento do prédio e registro de ocorrência na Polícia Civil. Os ovos bateram em uma árvore e respingaram nos agentes”, confirma.

O decreto assinado pelo prefeito nesta segunda também determina que parques, como o Santa Teresa e o Parque do Gaúcho permanecem fechados. Praças públicas também não podem receber público nos finais de semana, os espaços serão monitorados pela prefeitura. Pelo documento, mercados, supermercados, armazéns e assemelhados podem funcionar de segunda a sábado até às 21h e nos domingos até às 17h. Já as linhas de ônibus do transporte coletivo municipal será até às 21h30min.

Os cultos de natureza religiosa estão proibidos por 10 dias. O descumprimento das medidas poderá incorrer em advertência ou multa a ser fixada pelo fiscal, podendo variar entre um e 50 URP’s, que atualmente varia de R$ 972,32 a em torno de R$ 9723,2 mil .Além disto, o empreendimento poderá ter seu alvará caçado de localização e interdição total das atividades.

A fiscalização será feita por agentes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e demais órgãos que caso necessário podem pedir auxílio da Brigada Militar. “A partir disto iremos intensificar a fiscalização e não aceitaremos intimidações. Não queremos casos como do senhor que comemorou seus 70 anos na última semana com uma festa com convidados de Rio Grande. Ele teve toda a família contaminada e hoje está na UTI da Santa Casa. Festas em casas particulares e aglomeração de pessoas nas ruas não serão toleradas”, garante