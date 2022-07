Prefeitura de Bento Gonçalves quer conceder subsídio para o transporte coletivo urbano

publicidade

O Secretário Geral de Governo da prefeitura de Bento Gonçalves, Henrique Nuncio, estará na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira explanando sobre o projeto de lei que prevê a concessão de subsídio tarifário para o transporte coletivo urbano.

O projeto pede autorização legislativa para concessão de subsídio de até R$ 2,2 milhões. Se aprovado o subsídio, os usuários do transporte público, que utilizam o cartão Vino, deixarão de pagar o valor atual de R$ 5,00 e voltariam a pagar R$ 4,75. Uma redução de R$ 0,25 na passagem. O projeto ainda irá para discussão e votação no plenário do Legislativo. Está previsto no projeto a auditoria mensal pela Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana.

A proposta aponta, ainda, que o encaminhamento do projeto está de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, priorizando o transporte público coletivo e promovendo a melhoria da mobilidade urbana. Além disso, proporciona a manutenção da tarifa de transporte público coletivo, custeando parte do valor pago pelo usuário.

