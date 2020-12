Prefeitura de Canoas entrega Clínica de Saúde da Família Nova Niterói

publicidade

A Prefeitura de Canoas entregou na tarde desta quinta-feira as novas instalações da Clínica de Saúde da Família Nova Niterói. A estrutura, que já existia no bairro, foi reformada e ampliada em 97 metros quadrados de área, proporcionando que a capacidade de atendimentos triplique a partir de agora, saltando de 500 para 1,5 mil atendimentos/mês, entre consultas médicas, de enfermaria e odontológicas. Essa é a oitava Clínica da Saúde da Família inaugurada na cidade durante 2020. Entretanto, o funcionamento de fato só deve iniciar na segunda quinzena de janeiro, a partir da aquisição do mobiliário.

A clínica conta com quatro consultórios e funcionará em turno estendido. Além disso, são oferecidos exames clínicos, testes rápidos, vacinas e tratamento para doenças crônica. O investimento da obra foi de R$ 437 mil. O prefeito Luiz Carlos Busato, que deixa a admistração em 2021, diz que nos últimos quatro anos, a gestão priorizou a modernização e ampliação da saúde básica do Município. “As Clínicas de Saúde da Família representam mais serviços, mais especialidades médicas e a possibilidade de fazer, em um só lugar, diversos tipos de atendimento. A Clínica de Saúde da Família é mais que uma UPA e mais que uma UBS. É a união das duas unidades para prestar atendimento integral ao cidadão. Além disso, conta com horário estendido. Desde a inauguração da primeira Clínica da Saúde em setembro de 2019, abrimos uma nova era na saúde na cidade”, afirma o prefeito.

Além da comunidade da Nova Niterói, as famílias dos bairros Estância Velha, São Vicente, Guajuviras, Mato Grande, Caçapava, Caic e Cerne também contam com clínicas que funcionam nos mesmos moldes, com horário estendido, mais serviços e profissionais.

Veja Também