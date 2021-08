Prefeitura de Caxias do Sul encaminha soluções para recicladoras

publicidade

Diante de informações sobre o descontentamento de recicladores de lixo e de que havia um movimento instigado por agentes políticos para manifestações em frente ao Centro Administrativo, o prefeito Adiló Didomenico tomou a iniciativa de, pessoalmente, verificar a situação. Ele visitou algumas recicladoras, onde constatou problemas e propôs uma reunião com as lideranças para encontrar soluções.

Nas visitas, o prefeito apurou a falta de matéria-prima para a atividade das recicladoras, inclusive com paralisação de algumas. Adiló acionou a diretoria da Companhia de Desenvolvimento de Caxias (Codeca) para sanar o problema, causado principalmente pela falta de caminhões para o transporte dos resíduos seletivos até as recicladoras. Medidas estão sendo adotadas de forma a amenizar a situação.

Outra queixa era com relação às cestas básicas distribuídas pela Fundação de Assistência Social (FAS). A presidente Katiane Boschetti da Silveira já deu início as tratativas para definir um local de retirada dos alimentos. O prefeito também determinou à Secretaria do Meio Ambiente que, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município, agilize a liberação de recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente às recicladoras, condição prevista em lei. “Havia uma série de problemas que resultaram no descontentamento. Mas não era com protesto em frente à prefeitura, como era intenção de alguns agentes políticos, que isto se resolveria. No diálogo franco e aberto estamos encaminhando as soluções”, afirmou o prefeito.

Adiló define as recicladoras como de papel fundamental na cadeia de destinação dos resíduos. Reconhece que, no momento, diante da elevação dos preços destes produtos, houve o ingresso de alguns oportunistas, inclusive de outras cidades, que recolhem os materiais diretamente nos contêineres, prejudicando a cadeia. “Mas este pessoal age de forma pontual e, com a queda previsível nos preços, deixarão de atuar. Mas até lá podem comprometer todo o trabalho permanente feito pelas recicladoras. Não podemos descuidar do pessoal que sempre trabalhou de forma correta pela cidade. São as recicladoras que ajudam muito a cadeia da destinação dos resíduos e, por decorrência, o meio ambiente”, reforçou.

Veja Também