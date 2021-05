Prefeitura de Caxias do Sul lança edital para elaboração do projeto do aeroporto de Vila Oliva

publicidade

A Prefeitura de Caxias do Sul publicou o edital para a realização do projeto do futuro aeroporto de Vila Oliva. As propostas serão abertas no dia 30 de junho. De acordo com a secretária municipal de Planejamento, Margarete Bender, o projeto deverá contemplar a infraestrutura, com pista de quase dois quilômetros, pátio, hangar, pista complementar, terminal de passageiros.

O prazo para elaboração do projeto é de um ano e o valor estimado é de R$ 3 milhões. “Acreditamos que é possível fazer em menos tempo, porém, como o local tem suas peculiaridades, esse foi o prazo. Todo o desenvolvimento do projeto e o cumprimento dos serviços técnicos do contrato serão acompanhados pelos técnicos da Seplan”, explica Margarete.

A secretária salienta que, após o projeto concluído, um novo edital será lançado para a execução. A empresa que fizer o projeto poderá, ou não, ser a mesma da execução. Vai depender do processo licitatório. Ela destaca ainda a importância de o município avançar mais um passo na concretização do aeroporto, esperado há muito tempo por toda região.

“É um equipamento previsto para a nossa região de longa data, ainda no primeiro Plano Diretor Municipal, uma previsão, um estudo indicativo de interesse do governo do Estado, quando já previa a implantação naquela região de uma plataforma de logística de transportes para atender a região da Serra Gaúcha. A importância está relacionada à logística de transporte na perspectiva de atendimento de pessoas e num horizonte mais extenso, no atendimento a transporte de cargas”, ilustra.