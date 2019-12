Prefeitura de Novo Hamburgo passa a multar carro em estacionamento irregular

publicidade

A partir desta terça-feira, os veículos que utilizarem o estacionamento rotativo, Faixa Nobre, no centro de Novo Hamburgo, de maneira irregular, estão sujeitos a multa e guincho. Desde terça passada, os fiscais, responsáveis pela venda dos cartões de estacionamento, distribuíram panfletos em locais como a avenida Pedro Adams Filho, com o objetivo de conscientizar os motoristas sobre a utilização das vagas.

A iniciativa é da Companhia Municipal de Urbanismo (Comur), Câmara de Dirigentes Lojistas de NH (CDL NH), Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Segurança Pública, com o intuito de fomentar as vendas de final de ano, a partir do bom uso das vagas.

A Faixa Nobre isenta de pagamento veículos estacionados por, no máximo, 10 minutos na área central. É permitido estacionar na mesma vaga por, no máximo, duas horas a partir do preenchimento do cartão de estacionamento. O valor é de R$1,00 por hora. Caso o tempo máximo seja excedido, é considerada infração grave, com multa a ser aplicada no valor de R$ 195,23, somada a cinco pontos na CNH, podendo ocorrer a remoção do veículo pela Guarda Municipal.