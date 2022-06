Prefeitura de Passo Fundo anuncia incentivo financeiro para feiras de negócios

publicidade

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, anunciou nesta segunda-feira apoio para feiras de negócios realizadas na cidade, por meio de incentivo financeiro aos eventos promovidos por entidades empresariais. Esta foi a primeira ação apresentada durante a Semana do Desenvolvimento do Município, que segue até sexta-feira.

Conforme Almeida, a articulação integra o programa Acelera Passo Fundo e deverá impulsionar novos investimentos. “Queremos estar ao lado das entidades e ajudar a construir eventos como a Liquidapasso, a Feitech e Construimóveis e somos parceiros para que sejam, cada vez mais, fortalecidos, pois as feiras movimentam a economia e contribuem com a potencialização do emprego e da renda.” Um edital de chamamento público de apoio será publicado para participação das entidades.

O presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio (Acisa), Cássio Roberto Gonçalves, lembra que a entidade realiza em setembro a primeira edição da Feitech. “Nós falamos de uma cidade com muito potencial, e, com a Feitech, queremos inovar e conectar toda a cadeia e os negócios, para que o município possa convergir para o mesmo sentido.”

Entre as ações da Semana do Desenvolvimento, está a quarta edição do Café Com Emprego, na quinta-feira, das 8h às 14h, no Clube Juvenil. Há cerca de 800 vagas em vários setores. Também será assinado contrato entre a prefeitura e o Senai, nesta quarta, para a implementação da Escola das Profissões, visando oferecer 100 cursos gratuitos à população.

