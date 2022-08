Prefeitura de Santa Maria avança na obra do Calçadão, no Centro da cidade

publicidade

Prosseguem as obras do novo Calçadão, no Centro de Santa Maria. O trabalho é realizado no piso do primeiro quadrante, na entrada pelo Viaduto Evandro Behr. Agora, a prefeitura, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo e de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, move os tapumes para trabalhar na área que antes estava liberada para passagem de pedestres, ou seja, nas laterais, em que terá rompimento do piso e reforço da pavimentação. Assim, a área central do Calçadão fica livre para o fluxo de pessoas.

A prefeitura informa que nesta fase o serviço passa a ser feito em frente às lojas do primeiro quadrante. Para isso, a maior parte do trabalho ocorrerá à noite e na madrugada. O objetivo é não atrapalhar o acesso dos clientes aos estabelecimentos.

No local, já foi instalada a tubulação que é referente à drenagem superficial. Também foram construídas caixas coletoras de esgoto pluvial na parte da circulação de pedestres. Após, o serviço será finalizado e fechado com grelha. Uma vez colocada a pedra rachão, será executada uma camada de brita graduada. Na sequência, será feita a armadura e a concretagem do piso.

A empresa responsável por esta nova etapa da obra é de Porto Alegre, mas tem sede em Santa Maria. Conforme a licitação, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em um ano, com mais dois anos de manutenção do espaço. O investimento do município é de R$ 3,6 milhões.

Veja Também