Prefeitura de Santa Maria lança o Tour Gastronômico nesta segunda-feira

O Dia Mundial do Turismo é celebrado nesta segunda-feira. E para marcar a data, a Prefeitura de Santa Maria, em parceria com Associação de Hotéis, Restaurantes, Agências de Viagem e Turismo (AHTURR), lança o Tour Gastronômico. A iniciativa integra as atrações do Mês do Turismo, promovido pelo Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e terá uma variedade de condições e vantagens ao público, em 25 estabelecimentos, até 31 de outubro.

Todos os estabelecimentos participantes e as condições que cada local oferta estão disponíveis no site do Tour Gastronômico. Cada estabelecimento participante vai definir qual vantagem o consumidor terá durante o Tour. As condições podem ser descontos, pratos especiais criados para o festival, rodada dupla de chopps ou drinks, entrega gratuita, entre outros benefícios.

A partir desta segunda-feira, o público pode adquirir o voucher com a condição que quer usufruir. Este cupom deverá ser apresentado no momento da compra ou da reserva de mesa. Os consumidores poderão comprar quantos vouchers quiserem e escolher entre os estabelecimentos participantes quais ofertas utilizar.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana, pontua que o objetivo do Tour é reconhecer as opções gastronômicas de Santa Maria e mostrar como é rica a oferta culinária e de similares no município. “O Tour tem uma plataforma própria explicando a iniciativa. Este site também apresenta os estabelecimentos participantes e as condições que podem ser descontos, pratos diferentes, algo elaborado especificamente para o Tour. A ideia é mostrar que Santa Maria tem muito a oferecer e mostrar todo o potencial turístico da cidade”, assinala Ticiana.

O presidente da AHTURR, Emerson Nereu, reforça que o Tour Gastronômico foi pensado para comemorar o Dia Mundial do Turismo e também destacar o potencial da cidade no setor. “Turismo é um setor muito amplo, de eventos, viagens, cultura, gastronomia. E a ideia do Tour é mostrar que temos um roteiro gastronômico de alta qualidade em Santa Maria. A ideia é deixar o público livre para fazer suas escolhas no Tour, com as vantagens e condições especiais que os estabelecimentos elaboraram para esta iniciativa. Fica o convite para que todos façam este Tour Gastronômico conosco”, finaliza Emerson.

Ainda pelo Mês do Turismo, nesta segunda abre a Mostra Regional de Turismo, no 1º andar do Royal Plaza Shopping, e ocorre o lançamento da marca Santa Maria + Turismo, um site que vai reunir informações do setor da cidade e da região. Esta é a primeira edição do Mês do Turismo, e a iniciativa tem parcerias com as demais pastas da gestão municipal e com empresas da cidade.