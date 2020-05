Prefeitura de Sapucaia do Sul alerta população sobre o golpe das máscaras

publicidade

A prefeitura de Sapucaia do Sul alerta a população para um golpe que está sendo aplicado na cidade. De acordo com a administração, golpistas estão se passando por fiscais da Vigilância Sanitária, abordando pessoas sem máscaras e cobrando multa de R$ 150, sob ameaça de levá-las à Polícia, caso o valor não seja pago.

A prefeitura reforça que uso da máscara é obrigatório para circular na cidade, entrar em estabelecimentos comerciais ou utilizar o transporte coletivo.

Entretanto, o Executivo não cobra multa daqueles que descumprirem a orientação, apenas realiza intervenção educativa no sentido de sensibilizar a população para a importância da utilização do equipamento de proteção no combate a pandemia.

Denúncias podem ser feitas para a Guarda Municipal (pelo 153) ou para a Vigilância em Saúde, nos telefones 3451-0624, 3452-6119 e 99288-8004.