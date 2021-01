Prefeitura de Taquara abre auditoria interna

publicidade

A Prefeitura de Taquara passará por uma auditoria interna estrutural, em todos os setores e secretarias vinculadas ao Executivo, durante 15 dias. A medida foi anunciada na manhã desta quarta-feira, após reunião da prefeita Sirlei Silveira com o procurador Jurídico do município, Thiago Feltes Marques, e com o secretário de Administração, Orçamento e Desenvolvimento Econômico, Jefferson Allan Müller.

Desde a terça-feira, a sede do executivo está com expediente interno para organização administrativa. No entanto, a equipe de trabalho viu a necessidade de abrir uma auditoria, com o objetivo de melhor analisar a realidade do município em relação à estrutura funcional, orçamentária, bem como contratações em vigor, que foram fornecidas de modo parcial durante a transição.

“A intenção é conhecer dados fundamentais para possibilitar a implantação de projetos, programas de governo e políticas públicas a partir do exercício do novo mandato, assim como regular a situação do patrimônio, contratações e estrutura de pessoal vinculadas ao executivo”, destacou o procurador Thiago.

Um decreto, assinado na manhã desta quarta, estabelece ainda que cada secretaria deverá apresentar um relatório formal e detalhado sobre a estrutura física do espaço que atualmente ocupa, catalogando todos os bens patrimoniais que compõem a pasta, bem como apontando eventuais lacunas a sanar e examinar. Também deverá ser apresentado um levantamento da situação financeira da mesma dos últimos quatro anos, contendo especificação completa das receitas e despesas ocorridas.

