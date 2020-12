Prefeitura de Uruguaiana proíbe concentração de pessoas em via pública

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana editou, na tarde desta quarta-feira, um novo decreto ampliando as restrições e rigor visando o controle da pandemia do novo coronavírus, que nos últimos dias agravou-se no município. Durante o período de vigência das medidas, fica expressamente vedada a permanência de pessoas nos locais públicos abertos – ruas, calçadas, calçadão, parques, praças, largo da estação rodoviária, orla do rio Uruguai e similares. O documeto também proíbe a prática de exercícios físicos na ciclovia e no Parque Dom Pedro II, sendo permitido apenas a sua circulação.

Até o próximo dia 16 de dezembro de 2020, fica proibido o funcionamento de todo e qualquer estabelecimento comercial ou de prestação de serviços, sendo ele essencial ou não, de forma presencial ou remota (tele-entrega, pegue e leve e drive thru), durante o período das 22h até as 7h. As exceções são farmácias e estabelecimentos que prestem serviços emergenciais de saúde para atendimento de pessoas e animais.

Também fica proibido todo e qualquer tipo de confraternização e festividade particular/comercial, independentemente da sua característica, condições ambientais e duração. Durante o período de vigência do decreto, ficam mantidos os protocolos previstos para a Bandeira Vermelha no Modelo de Distanciamento Controlado do Estado do Rio Grande do Sul, impostos pelo Decreto Municipal nº 567, de 1 de dezembro de 2020, naquilo em que não conflitar com a presente medida.