Prefeitura distribui telhas e cobertores para famílias afetadas pelo temporal em Getúlio Vargas

A prefeitura de Getúlio Vargas, no Norte do Estado, acelerou na tarde desta quarta-feira, a distribuição de cobertores e colchões para as famílias afetadas com o temporal, com chuva de granizo. Além disso, estão sendo distribuídas telhas de fibrocimento, para que os moradores possam reconstruir a cobertura das casas.

Segundo o prefeito, Maurício Soligo, equipes da prefeitura, da Defesa Civil e voluntários realizaram um verdadeiro mutirão. “Uma das nossas preocupações é garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade não passem frio, pois hoje a temperatura mínima foi um grau negativo e a mesma situação deve se repetir nesta quinta-feira”, disse.

Soligo informou que um levantamento completo dos prejuízos causados na cidade, com danos nas residências e no interior do município, com a destruição de hortigranjeiros, cevadas, pastagens e trigo, será conhecido na sexta-feira. “Foram danificadas 350 casas e adquirimos, num primeiro momento, mil telhas seis milímetros, de fibrocimento”, detalhou.

O prefeito disse, ainda, que muitos voluntários se dispuseram a ajudar as famílias afetadas. “Aqui vale ressaltar a solidariedade dos moradores, fazendo doações e ajudando a reconstruir as coberturas, um fato extremamente positivo”, afirmou.